Sandrine Quétier : Stylée en casquette et baskets pour la Journée de la femme

Dimanche 8 mars 2020, le monde a célébré la Journée internationale des femmes. Sandrine Quétier a lancé les festivités dès samedi en assistant à un vernissage d'une exposition exclusivement féminine. Des hommes, comme Philippe Caroit et Bernard Le Coq, étaient également de la partie.

C'est à la Villa Violet, au 115 rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement, que l'événement a eu lieu. Sur trois jours, dont deux étaient exclusivement réservés aux femmes, Caroline Faindt a exposé ses nouvelles toiles. Un premier vernissage a eu lieu vendredi 6 mars. Philippe Caroit, Bernard Le Coq, Philippe Risoli et les journalistes Rachid M'Barki, Jérôme Bertin et Pierre Bonte y ont assisté.

Au cours des deux jours suivants, samedi 7 et dimanche 8 mars 2020, Caroline Faindt a reçu ses invités. Sandrine Quétier en faisait partie. En casquette et baskets, l'actrice et ancienne présentatrice de TF1 a découvert les oeuvres de son amie peintre française. Sandra Lou s'est elle aussi rendue à la Villa Violet pour l'acte 2 de ce vernissage.