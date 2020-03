K. Maro : Vernissage en amoureux avec son épouse Anne-Sophie Mignaux

Mercredi 11 mars 2020, Madonna livrera le dernier concert de sa tournée mondiale, le Madame X Tour, au Grand Rex à Paris. À cette occasion, l'amie et styliste de l'icône pop, Mae, lui a conçu plusieurs pièces qu'elle vend dans sa boutique éphémère. K. Maro et son épouse Anne-Sophie Mignaux ont découvert les pièces uniques de cette collection lors de la soirée d'ouverture, avec la présence exceptionnelle de Ricardo Gomes, le photographe emblématique de la popstar qui a posé avec Sandra Sisley.

C'est au 12 rue des Filles-du-Calvaire dans le 3e arrondissement de Paris, que Mae s'est installée. La boutique éphémère dédiée à la collection "Madame x MAE Couture" a ouvert ses portes le mercredi 4 mars 2020. K. Maro s'y est rendu pour la soirée d'inauguration, organisée par l'incomparable Sandra Sisley. Le chanteur de 40 ans, qui s'était produit sur la scène de l'Élysée Montmartre six jours plus tôt (le jeudi 27 février 2020), était accompagné de son épouse Anne-Sophie Mignaux.

Comme le couple, les présentatrices télé Sandrine Quétier - qui est aussi chanteuse et comédienne - et Karima Charni, l'épouse de Clovis Cornillac, Lilou Fogli, ainsi que les actrices Sofiia Manousha, Julie Fournier et Juana Acosta ont assisté à la soirée d'ouverture du pop-up store. Tous y ont scruté les articles conçus par Mae pour Madonna et vendus en édition limitée. Des photos de Madonna prises par Ricardo Gomes et numérotées étaient également exposées.

La boutique éphémère offre une véritable immersion dans l'univers visuel de Madonna. Une vente caritative sera organisée le 12 mars au profit de la fondation Raising Malawi, créée par la star.

Le pop-up Madame X Mae Couture est situé au 12 rue des Filles-du-Calvaire, à Paris. Il est ouvert du 4 au 14 mars 2020, de 11h à 18h.