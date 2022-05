Sandy et Alexandre (Mariés au premier regard) : Mariage et première grosse déception

Mariés au premier regard 2022 était de retour avec une émission inédite, lundi 23 mai, sur M6. L'occasion de retrouver Sandy (32 ans, professeur des écoles) et Alexandre (40 ans, chargé d'affaires en téléphonie dans le Var), compatibles à 77%. Il était enfin l'heure pour eux de se rencontrer le jour de leur union, à Gibraltar.

Alexandre a trois enfants de deux mamans différentes, dont Chiara (17 ans, fruit d'une relation qui a duré dix ans). "J'espère que ça ne va pas lui faire peur. Je ne pense pas que je vais lui annoncer directement à la mairie. (...) Je vais garder ça pour après. De toute façon c'est le package, mes enfants c'est toute ma vie", a-t-il confié. Il espérait donc qu'il ne renverrait pas un fois de plus la fausse image d'un séducteur. Les invités de Sandy étaient en tout cas inquiets de sa réaction en découvrant que le marié avait une fille adolescente.

C'est Laurent, candidat de la saison 2 (2017), qui a accompagné Sandy, car son papa n'a pas souhaité prendre part à l'expérience. Et il craignait que son amie - qui est hypersensible - ne dévoile, comme à son habitude, pas ses émotions, ce qui pourrait gâcher son aventure. En arrivant, elle s'était donc mis en tête de ne rien cacher. C'est souriante qu'elle s'est avancée vers Alexandre. Mais elle était plus mitigée en découvrant sa fille dans l'assistance et en apprenant ensuite qu'il avait aussi deux enfants de 5 et 8 ans. "Même si on est compatibles à 77%, je me demande s'il voudra fonder une famille et avoir encore au moins un enfant car j'ai envie d'avoir des enfants", a-t-elle tout d'abord confié. Mais elle a vite relativisé en se disant que c'était un homme qui connaissait le rôle de papa et les responsabilités. Tout comme Alexandre, elle a donc dit "oui" quand on leur a posé la fameuse question au moment du mariage. Ils ont ensuite échangé leur premier baiser.

Puis, il était temps de faire la fête lors de la soirée. Alexandre, qui aime raper, lui a fait la surprise de lui chanter une composition retraçant ce qu'il a ressenti avant de la rencontrer et lui promettant de la rendre heureuse. Si tout le monde était ému, Sandy était dans la retenue comme le craignait Laurent. "C'est hyper décevant", a confié l'expert Pascal de Sutter. Une déception partagée par le marié qui ne savait déjà plus sur quel pied danser.