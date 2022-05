Mariés au premier regard : Sandy très proche d'un ex-candidat

Ce lundi 16 mai, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance d'un nouveau couple, dans Mariés au premier regard 2022. Sandy (32 ans, professeur des écoles) et Alexandre (40 ans, chargé d'affaires en téléphonie dans le Var) sont compatibles à 77%.

Grosse surprise au début de la présentation de la brunette puisque l'on apprend que c'est son grand ami Laurent, vu dans la saison 2 en 2017, qui l'a convaincue de s'inscrire. Hypersensible, elle prend les choses très à coeur et cherche donc un homme qui n'est pas égocentrique et qui est dans la communication, mature et authentique.

Alexandre est célibataire depuis un an et demi. Il est papa de trois enfants : Kiara (17 ans, fruit d'une relation qui a duré dix ans) et de deux garçons (avec une femme dont il s'est séparé après la naissance de leur dernier enfant il y a sept ans car tout a changé après son accouchement très difficile au cours duquel elle a failli y rester). "Elle a des séquelles à vie et elle a fait une sorte de burn-out émotionnel. Elle a remis plein de choses en question", a-t-il révélé. Une séparation dont le charmant brun a eu du mal à se remettre. Il a ensuite eu du mal à retrouver l'amour car les femmes n'acceptaient pas qu'il ait des enfants de deux femmes différentes. L'annonce de sa compatibilité a donc été une grande joie. Très vite, il a mis sa fille Kiara au courant et cette dernière était choquée. Malgré tout, elle était contente pour lui, ce qui a rassuré le père de famille qui avait pour critère numéro 1 "de jolies fesses".

Les proches de Sandy étaient beaucoup moins ravis, de quoi ébranler la jeune femme. Malgré tout, ils allaient la suivre. Ravie, elle a pris la décision d'envoyer quelques indices à son sujet à son futur mari, dans une boîte (des chaussures de danse, un accessoire de sport ou des craies). Une attention qui a ravi Alexandre, d'autant plus qu'il a découvert qu'ils lisaient le même livre et qu'ils avaient une musique en commun dans leur playlist. Alexandre était donc d'autant plus ravis de sauter le pas.