Laurent (Mariés au premier regard) toujours amoureux d'Emma ? Tristes confidences

Le 19 janvier 2021, Laurent était d'humeur à répondre aux questions de ses abonnés, sur Instagram. Et sans surprise, le candidat de Mariés au premier regard 2017 n'a pas échappé à des interrogations sur son ancienne compagne Emma. L'occasion pour lui de faire des révélations.

Les deux candidats ont participé à l'émission de dating de M6. Emma s'était unie à Florian et Laurent à Vicky. Mais surprise après leurs divorces, ils ont fini par se mettre en couple. Malheureusement, leur idylle s'est terminée, une rupture qu'ils ont officialisée fin octobre 2020. Depuis, le jeune homme de 31 ans a bien du mal à passer à autre chose. Lors d'une session de questions/réponses, il a en effet révélé qu'il était toujours amoureux de la belle blonde. "On ne 'désaime' pas la personne qu'on a le plus aimé de sa vie en quelques semaines, mois...", a-t-il précisé. Il n'est donc, sans surprise, pas encore prêt à faire de nouvelles rencontres : "J'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'ai besoin de temps pour me recentrer sur moi-même."

Laurent ne l'a pas caché, il ne vit pas la meilleure période de sa vie en ce moment. Et la Covid-19 qui bouscule le quotidien de tout le monde n'arrange pas les choses. Il tente malgré tout de se concentrer sur ses projets professionnels pour avancer. "Actuellement, j'aimerais progresser dans mon travail et gérer une équipe. Je me donne à fond également à côté afin de de l'expérience et un jour monter ma société. En ce moment, j'ai le temps de m'y consacrer. Ce n'est pas comme si on pouvait énormément sortir ahah. Sur le plan loisir, j'ai un truc qui commence à me trotter dans la tête depuis maintenant un petit moment. Prendre ma moto et faire un petit tour de France", a-t-il expliqué, sans donner de précisions sur son métier.

C'est tout d'abord Emma qui s'était exprimée sur leur séparation. Et elle n'avait pas tardé en dévoiler les raisons. "Comme j'ai pu l'évoquer, je suis célibataire. Je suis seule depuis dix jours environ. Ce n'est pas une question d'infidélité, de mensonge, de manque d'amour. Rien de tout cela, au contraire, lâche Emma. Je parle pour moi. Laurent, je l'aime, je l'ai toujours aimé. Mais voilà, on a pris cette décision ensemble parce qu'il y a des incompatibilités pour la suite. On n'a pas voulu perdre notre temps donc voilà, ça a été notre choix. On n'est pas en mauvais termes, au contraire", avait-elle déclaré sur Instagram.