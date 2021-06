Sandy Valentino : Que devient l'inoubliable interprète du titre "Pourquoi ?"

J'ai eu un cancer qui a fait que je me suis absentée pendant un bon moment

Sandy Valentino a fait ses premières armes en participant à Graines de star, sur M6, avec Laurent Boyer. Lara Fabian et Rick Allison lui avaient même écrit la chanson De la peau. Mais des soucis de santé l'ont éloignée de la scène, comme elle le révélait dans le programme Ces stars qui vous manquent. "Après ces deux années il y a eu un petit bébé en route, racontait-elle. Et puis j'ai été très malade. J'ai eu un cancer qui a fait que je me suis absentée pendant un bon moment. Je suis revenue avec quelques nouveaux titres, je les ai fait écouter à droite à gauche, mais il se trouve que la période pendant laquelle je me suis arrêté, il y a une chanteuse qui est arrivée, la coupe Sandy Valentino, le look Sandy Valentino. Alors que j'étais là avant." Mais qui était donc cette usurpatrice ? Un indice : elle avait, constamment, la positive attitude...