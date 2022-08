Sara Giraudeau : Sa fille Mona, 11 ans, sosie bluffant de son célèbre et défunt papy

Elle est le sosie de son grand-père Bernard Giraudeau ! Adorable petite blonde aux yeux bleus cristallins, Mona, la fille deSara Giraudeau ressemble comme deux gouttes d'eau à son grand-père. Repérée en 2017 avec sa maman et sa grand-mère Anny Duperey lors du grand rendez-vous national des Pères Noël verts du Secours Populaire au Musée des Arts Forains à Paris, la famille était réunie pour une bonne cause.

Très engagées, Anny Duperey et Sara Giraudeau ont également participé à la création d'un Fonds d'aide et de soutien aux malades du cancer et leur famille après la mort du réalisateur. Un ultime hommage à Bernard Giraudeau, décédé le 17 juillet 2010 à 63 ans contre un cancer contre lequel il avait lutté durant dix ans.

Le frère de Bernard Giraudeau, François, avait indiqué à l'AFP souhaiter perpétuer l'action de son frère aîné qui s'était "engagé corps et âme dans la lutte contre la maladie avec la volonté de pouvoir aider les gens dans des situations délicates de maladie et aussi de dénuement financier". "Il a eu besoin de faire ça, d'aider les malades et les familles dans cette deuxième partie de vie qu'a été sa maladie, il s'est élevé de manière assez exceptionnelle spirituellement. Mais j'ai trouvé que c'était trop court : il avait tellement de choses à faire et à dire, j'ai suggéré à mes frères et soeur et aux enfants de Bernard (Sara et Gael) de continuer, à notre manière, modestement, ce qu'il avait fait." avait-il confié.

Pour rappel, Bernard Giraudeau avait eu deux enfants avec l'actrice Anny Duperey, avec laquelle il vécu dix-huit ans : Gaël (né en 1982) et Sara (née en 1985). Sara vit avec l'acteur Simon Hubert, avec lequel elle a trois filles : Mona née le 22 mai 2011, Bonnie née le 28 juin 2016, jour de l'anniversaire de sa mère Anny Duperey, et sa troisième fille est née début mars 2022.

Du côté de son fils Gaël, Anny Duperey est grand-mère de Romy et Suzanne. "Je suis aussi la grand-mère des petites de ma nièce, puisque ma pauvre soeur n'est plus là, et mon fils Gaël est aussi papa d'un petit Léon de 3 mois" avait-elle confié à Gala.