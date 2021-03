Sarah Fraisou, ses difficultés pour tomber enceinte : "Je sais qu'on se sent seules et anormales"

A plusieurs reprises, Sarah Fraisou a été au coeur de rumeurs de grossesse. Des spéculations qui ont dû affecter la candidate des Vacances des Anges 4 (NRJ12). Elle ne le cache plus, son mari Ahmed et elle ont du mal à concevoir un enfant, un sujet qu'elle a de nouveau évoqué sur Snapchat, le 21 mars 2021.

Sarah Fraisou est une femme comblée. Sa carrière dans la télé-réalité se poursuit, ses proches et elle sont en bonne santé et elle file le parfait amour avec Ahmed. Il ne manque qu'une chose pour qu'elle soit complètement épanouie : un enfant. La belle brune de 28 ans essaie d'avoir un bébé depuis un bon moment et malheureusement, pour l'heure, cela ne fonctionne pas. Une révélation qu'elle a fait pour la première fois il y a environ deux semaines. Elle regrette que ce sujet ne soit pas plus abordé dans les émissions ou sur les réseaux sociaux. Le vivant, elle souhaite donc partager son expérience pour, notamment, aider certaines personnes.

Le 21 mars, Sarah Fraisou a partagé une information qu'elle venait d'apprendre. "Pour toutes les femmes qui ont du mal à tomber enceinte, on m'a parlé d'une fleur qu'on infuse dans son thé et qu'on boit à partir du deuxième jour des règles. A ce qui paraît, elle a vraiment des bienfaits sur le corps et permet de tomber enceinte plus rapidement. Je vais partager ça avec vous", a-t-elle tout d'abord confié. Elle a ensuite rappelé qu'avant de commencer des démarches, comme la PMA, mieux valait ne pas être stressée et obnubilée par son envie d'avoir un bébé.

"Mais moi j'essaie de partager un peu mon ressenti avec vous. Je sais que dans ce genre de situation, on se sent tellement seules et anormales que ça peut nous causer des doutes, remettre en question notre rôle de femme et tout. Non en fait les meufs, comme on dit c'est dieu qui donne. S'il a décidé que ce n'était pas maintenant, ce n'était pas maintenant. Après si vous pouvez vous aider avec certaines choses, avec la médecine d'aujourd'hui qui a beaucoup évolué. (...) La plus naturelle c'est mieux bien sûr mais il y a la patience. Vous avez tout mon soutien parce que je sais ce que c'est. Comme je vous dis on n'en parle tellement pas souvent que j'aime bien partager avec vous. L'important aussi c'est de prendre soin de vous, de votre corps, de votre humeur", a-t-elle conclu. Des paroles qui devraient réchauffer le coeur des femmes qui se trouvent également dans sa situation.