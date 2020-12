Sarah Fraisou et l'infidélité : ses propos cash qui mettent en garde son mari Ahmed

Sarah Fraisou a-t-elle été trompée par son mari Ahmed ? La rumeur tourne partout sur les réseaux sociaux et une conversation supposée entre le jeune homme et une mystérieuse jeune femme a été publiée. La star de télé-réalité a donc décidé de prendre le parole et a fait de franches révélations.

Découvrant cette sombre histoire qui se serait déroulée pendant qu'elle souffrait de solitude à Dubaï, Sarah Fraisou a gardé son calme et a choisi de dire clairement ce qu'elle pense sur la fidélité au sein d'un couple. "Je suis la première femme sur terre à dire qu'un homme, tout au long de sa vie dans son couple, ne sera pas forcément fidèle. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours proclamé. Si je tombe sur quelqu'un de fidèle merci mon dieu, si on me prouve le contraire, merci mon dieu", a-t-elle tout d'abord déclaré sur Snapchat le 28 décembre 2020. Un point de vue un peu fataliste. Néanmoins, en ce qui concerne cette étrange histoire de tromperie, Sarah Fraisou pense qu'Ahmed n'a l'a pas trahie : "Cette histoire je n'y crois pas. Ramenez des preuves concrètes. Je ne comprends pas qui est cette personne derrière ce compte, ça donne chaud de ouf, tu lis la conversation, tu cherches, tu appelles, tu te renseignes, tu vois que cette histoire est très bizarre."

Précisant ensuite que la vérité finit toujours par éclater, Sarah Fraisou a fait savoir que si elle a été trompée par Ahmed, elle ne lui pardonnera pas : "Des couples qui durent plus que que vingt, trente ans ce sont des femmes qui ont accepté de se faire tromper. Moi jamais de la vie, never, c'est pas possible." Le jeune homme est prévenu. Celle qui a perdu des dizaines de kilos a ensuite demandé à sa communauté de lui donner des preuves concrètes à l'avenir car elle tient à être au courant de ce qu'il se passe derrière son dos. Ne cachant pas avoir eu des doutes sur son couple depuis le début de sa romance avec Ahmed, car elle était "beaucoup plus ronde" et se demandait pourquoi il était tombé sous son charme, Sarah Fraisou ne cache pas avoir régulièrement des disputes "très tendues" avec son mari, notamment à cause de leur "jalousie extrême".

Après avoir vidé son sac, Sarah Fraisou a enfin eu la preuve qu'Ahmed n'a rien à se reprocher dans cette histoire puisqu'il a été prouvé que ce n'est pas à partir du compte officiel du jeune homme que les messages ont été envoyés. Tout vient d'un faux compte presque identique.

Si Ahmed est donc blanchi, à présent il est au courant que sa femme veille et qu'elle ne se laissera pas faire s'il faute !