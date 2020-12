Sarah Fraisou en larmes : elle craque en direct, son état inquiète ses fans

Sarah Fraisou va mal, très mal et a décidé de ne pas le cacher. Alors que quelques heures plus tôt elle se filmait en train de profiter de la vie nocturne à Dubaï, la star de télé-réalité a pris la parole en fin de journée et son état a clairement inquiété ses fans.

Mardi 15 décembre 2020, la jolie brune, qui a perdu pas moins de 40 kilos, a décidé de se filmer et de se confier sur Snapchat. Sarah Fraisou a commencé à parler calmement, et après avoir précisé que ce qu'elle allait dire allait susciter des milliers de réactions, elle a craqué, fondu en larmes et a même eu du mal à parler. La star de télé-réalité est visiblement victime d'un manque, d'une crise d'angoisse et elle a expliqué pourquoi.

"Je craque parce que je suis toute seule, que je n'ai pas mon mari avec moi ni ma famille. Je n'ai plus mes repères ça me saoule. Je fais comme si ça allait bien mais vraiment ça me saoule", a-t-elle commencé. Des mots qui n'ont pas de quoi alerter au départ, mais Sarah Fraisou a fini par inquiéter ses fans car ils ne sont pas du tout habitués à la voir comme ça, elle qui est d'aventure souriante, festive et blagueuse.

Les confidences de Sarah Fraisou se poursuivent ensuite et à chaque minute qui passe, la jeune femme s'écroule un peu plus : "Mon mari me manque de ouf, c'est la première fois qu'on se sépare autant. Même si hier je snapais et que je rigolais, j'ai ressenti un réel manque donc voilà, on peut être dans le plus beau pays du monde mais si vous n'avez pas votre moitié, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de sortir, d'aller à la plage... je n'ai plus envie..."

Sarah Fraisou a ensuite déclaré ne pas avoir honte de se montrer aussi vulnérable face à la caméra. "Je ne vais pas vendre du rêve tout le temps et faire semblant que tout va bien. Je suis perdue en fait. Je vous jure c'est tellement dur. Je ne vois pas les jours passer et plus j'attends, plus j'ai l'impression que c'est long. J'ai juste envie de rentrer. Je suis en train de craquer", poursuit-elle avant d'évoquer son état qui semble dépressif. Espérons qu'elle aille vite mieux. Rendez-vous d'ici peu sur ses réseaux sociaux pour en savoir plus...