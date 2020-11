Sarah Fraisou amincie de 40 kg : crop top, micro short, robes... sa silhouette continue de bluffer

40 ! C'est le nombre de kilos que Sarah Fraisou affiche en moins. Après des semaines et des semaines de rééquilibrage alimentaire, d'exercices physiques et avec l'aide d'une opération, à savoir la pose d'un ballon gastrique, la jolie brune de 26 ans s'est débarrassée de nombreux complexes. Elle a même eu recours à une réduction mammaire, chose qu'elle attendait depuis longtemps. Désormais beaucoup plus à l'aise avec son corps, elle s'affiche dans des tenues qui mettent en valeur ses nouvelles formes.

Dimanche 15 novembre 2020, Sarah Fraisou a donc certainement encore impressionné sa communauté en partageant de nombreuses vidéos et photos d'elle sur son compte Snapchat. Tour à tour, elle apparaît dans des shorts moulants, en crop top ou encore dans des robes très près du corps comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Le sourire aux lèvres et souvent en train de danser, l'épouse d'Ahmed prouve qu'elle est sur un petit nuage.

Récemment, Sarah Fraisou est retombée sur des archives d'elle à l'époque où elle dépassait les 120 kilos. Un retour en arrière qui l'avait profondément choqué. "Je suis choquée genre comment j'ai pu me laisser avoir un corps comme ça ? C'est chaud. La vie de ma mère c'est chaud", avait-elle déclaré. Pourtant, elle l'assure, la jeune femme n'a jamais été complexée par son poids : "Le pire dans tout ça c'est que je me prenais trop pour Kim Kardashian. Je kiffais mon corps parce qu'en fait j'ai toujours été grosse. Mais quand tu perds du poids et qu'après tu vois... Je suis choquée. Après, le plus important c'est d'être bien dans son corps. Si c'est le cas ayez zéro complexe. Moi je n'étais pas complexée personnellement mais ça me choque de voir les anciennes images quand même." C'est davantage pour sa santé que Sarah Fraisou a décidé de se reprendre en main, elle pour qui son surpoids devenait dangereux.