Sarah Fraisou toujours plus mince : choquée, elle dévoile des images d'elle impressionnantes

Sarah Fraisou a perdu plus de 40 kilos et se donne du mal pour continuer de perdre du poids. Dimanche 25 octobre 2020, la star de télé-réalité est retombée sur des photos d'elle datant d'il y a quelques années et elle n'a pas caché être très choquée par sa transformation physique. Celle qui a décidé de perdre du poids pour sa santé et non pour succomber aux diktats de la minceur a même expliqué à son mari Ahmed qu'elle ne pensait pas qu'il pouvait tomber amoureux d'elle avec ses rondeurs de l'époque.

Les mauvaises langues disent qu'elle perd du poids grâce des opérations, Sarah Fraisou ne cesse de dévoiler tout le mal qu'elle se donne pour mincir. Dimanche, elle a par exemple filmé sa séance de sport intensive et a dévoilé à quel point elle avait sué dans sa combinaison. "Qui va dire que je ne fais pas de sport maintenant ! Que je ne suis pas déterminée", a-t-elle commenté sur Snapchat. Puis, elle a dévoilé son corps toujours plus aminci !

Fière d'elle, de ses efforts et de sa nouvelle silhouette, Sarah Fraisou a redécouvert une vidéo d'elle de l'époque où elle était ronde. Une vidéo retrouvée par son chéri qui l'a profondément choquée.

"Je suis choquée genre comment j'ai pu me laisser avoir un corps comme ça ? C'est chaud. La vie de ma mère c'est chaud", a -t-elle déclaré, avant de montrer la vidéo en question. Et de poursuivre : "Le pire dans tout ça c'est que je me prenais trop pour Kim Kardashian. Je kiffais mon corps parce qu'en fait j'ai toujours été grosse. Mais quand tu perds du poids et qu'après tu vois... Je suis choquée. Après, le plus important c'est d'être bien dans son corps. Si c'est le cas ayez zéro complexe. Moi je n'étais pas complexée personnellement mais ça me choque de voir les anciennes images quand même." Puis Sarah Fraisou s'est adressée à son mari : "Bébé, tu comprends pourquoi je doutais de toi à cette époque-là ?" Amoureux d'elle, Ahmed a alors confié qu'il ne la voyait pas comme ça, c'est à dire avec ces rondeurs.