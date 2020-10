Sarah Fraisou amincie mais "sans mérite" : ses opérations pointées du doigt, elle réplique

Elle a poussé un gros coup de gueule contre les haters ! Il faut dire que Sarah Fraisou a été violemment critiquée sur sa perte de poids. Certains estiment qu'elle n'a aucun mérite. Elle a donc répliqué.

Certains internautes ne sont pas très encourageants. Alors que la star de télé-réalité fraîchement mariée a perdu plus de 30 kilos et dévoile de plus en plus souvent sa belle silhouette, des internautes qui sont visiblement tout sauf des fans ont estimé qu'elle n'avait pas de quoi se vanter, car elle doit beaucoup à la chirurgie esthétique. Des propos qui ont fait bondir la jolie brune qui a fini par leur répondre sur son compte Snapchat, le 2 octobre 2020. "Vous rendez fous... J'ai perdu du poids, mais il y a des personnes qui commentent et évoquent les chirurgies. J'en ai toujours parlé et je n'ai jamais menti dessus ou tenté de vous faire croire que c'était fait naturellement. Je sais qu'il y a des filles qui sont dans le même cas que moi et qui sont heureuses de savoir où j'ai fait mes interventions. Même le ballon gastrique, je vous en ai parlé quand je l'ai posé. Donc les messages qui disent que je n'ai aucun mérite parce que j'ai fait de la chirurgie, franchement, fermez votre g*****."

Même si Sarah Fraisou a été opéré, elle a tenu à faire savoir que ce n'est pas pour autant qu'elle ne se donnait pas du mal pour perdre du poids : "Est-ce que vous avez connu la frustration tous les jours ? Est-ce que vous vous êtes nourris une fois par jour ou avez jeûné, car des fois je ne mange pas du tout de la journée pour perdre du poids ?"

Soutenue par sa communauté, Sarah Fraisou a ensuite fait savoir qu'elle avait motivé 50 000 personnes et conclut : "Quand on veut, on peut. Donnez-vous les moyens. Si vous avez les moyens de faire de la chirurgie, de faire du sport, de maigrir par vous-même et que vous êtes motivé, faites-le ! N'écoutez pas les gens qui disent que vous n'avez pas de mérite." Elle a aussi précisé qu'il faut tout de même du courage pour s'allonger sur une table d'opération.

Qu'importe les critiques, Sarah Fraisou sait ce qu'elle vaut, sait ce qu'elle veut et c'est tout ce qui compte !