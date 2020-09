Sarah Fraisou très amincie : elle s'affiche en crop top avec fierté

Sarah Fraisou est une nouvelle femme. L'ancienne candidate des Anges a perdu plus de 30 kilos et affiche fièrement sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs mois, l'épouse d'Ahmed fond comme neige au soleil. Après avoir repris des exercices physiques en début d'année, Sarah Fraisou a de nouveau opté pour la chirurgie esthétique afin d'avoir des résultats plus rapidement. Elle s'est en effet fait poser un anneau gastrique et depuis, elle maigrit de jour en jour. On imagine que ce mercredi 23 septembre 2020, sur Snapchat, ses fans ont eu bien du mal à la reconnaître. Elle a dansé face caméra en crop top noir et en jean. L'occasion de constater qu'elle a encore perdu des kilos. Ses cuisses et sa taille semblent en effet plus fines. Même son visage est plus affiné. Pas peur fière, la belle brune a écrit avec humour en légende de ses vidéos : "Tellement contente de rentrer entièrement dans l'écran." Nul doute qu'elle a été immédiatement assaillie de compliments et de messages de félicitations. De quoi la motiver encore plus.

Reste à savoir quand Sarah Fraisou s'arrêtera de mincir. Après sa dernière opération, elle avait confié : "Mon but est de retomber à 90, voire dans les 80 kilos. Je suis trop contente, ça fait depuis l'âge de mes 20 ans, même avant, que je ne suis pas passée en dessous des 100 kilos. J'espère que ça va continuer." La jeune femme avait déjà tenté de s'affiner en faisant une liposuccion complète, en avril 2018. Elle avait malheureusement repris du poids par la suite. Mais cette fois, elle a tenu bon.

Le 24 août dernier, Sarah Fraisou révélait être une fois de plus passée sous le bistouri. "Ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai fait réduire ma poitrine... Un truc de ouf. Je suis tellement contente. J'ai laissé une poitrine normale. Je suis trop contente... mais vraiment. En plus, les cicatrices, elles sont jolies. Je les ai liftés, remontés, il a pu me tirer un peu la peau du ventre avec la cicatrice des seins. Vous ne savez pas, c'est un changement de vie. De mettre des brassières, même niveau vêtements... Là, c'est encore tout frais, mais je suis tellement heureuse", racontait-elle.