Jessica Alves : Nouvelle opération au visage après une grave infection

Caroline Margeridon, Sarah Fraisou, Milla Jasmine... De plus en plus de célébrités racontent leurs expériences de la chirurgie esthétique. Jessica Alves, elle, informe ses fans en temps réel sur ses opérations. La star de télé-réalité en a subi une nouvelle au visage, et révèle les traces de l'intervention.

C'est au menton que Jessica Alves (anciennement Rodrigo Alves) s'est fait opérer. Elle s'est envolée pour la Turquie et a confié son visage au chirurgien Ali Gürlek, après en avoir rencontré cinq qui se sont dit incapables de l'aider. Le patricien lui a rebouché un trou béant, laissé par une infection. Jessica s'était fait des injections pour avoir le menton plus pointu.

"Il y a trois mois, je suis allée dans un institut de beauté à Essex pour me faire poser de faux cils et j'ai vu des filles entrer et sortir, et recevoir des injections aux lèvres et au menton, explique Jessica Alves au Daily Mail. J'aimais bien le résultat et j'ai demandé à subir une injection au menton pour le rendre plus pointu. La femme qui me l'a fait venait de finir sa formation et m'a injectée un millilitre dans le menton."

"Quelques semaines plus tard, je suis allée au Brésil et j'ai vu la forme de mon visage changer. J'ai eu une infection et le liquide a commencé à couler et à causer un trou profond au milieu de mon menton", ajoute Jessica. La jeune femme a également reçu des injections aux jambes, qui ont causé une inflammation des membres. Elle a notamment gagné trois pointures en chaussures.

Jessica a révélé ses points de suture et ses bandages dans sa story Instagram du mardi 8 septembre 2020.