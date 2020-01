Rodrigo Alves devenu femme : les conséquences sur sa carrière...

Rodrigo Alves gagne plus d'argent depuis qu'elle est une femme

Ces prochains mois, Rodrigo Alves devrait subir plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour devenir, physiquement, une femme. Elle est déjà passée par l'épilation laser du côté de Londres et vient de se rendre à Istanbul pour faire greffer des implants mammaires sous les muscles de ses pectoraux. Habituée aux bistouris, Roddy ne doit pas s'inquiéter, ni pour la souffrance ni pour l'argent. À l'heure où l'égalité des salaires fait débat, elle a dévoilé qu'elle touchait plus d'argent qu'auparavant et qu'on l'invitait à intervenir dans plus de pays différents que quand elle était encore un homme. On n'arrête pas le progrès...