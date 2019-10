Rodrigo Alves : Le "Ken humain" va dépasser un tragique record

Jamais deux sans trois ? Jamais soixante-quatorze sans soixante-quinze ! Rodrigo Alves, que l'on connaît plus communément sous l'appellation de "Ken Humain", est effectivement sur le point de battre un record crucial : celui de l'homme qui a subi le plus d'interventions de chirurgie esthétique sur notre mère la Terre. Puisque sa quête de la perfection ne semble jamais prendre fin, il devrait, sous peu, confier son visage et sa silhouette aux professionnels de la ville d'Istanbul. Au programme : faire retoucher son menton ainsi que son arrière-train, subir une liposuccion et se faire retirer ses faux abdominaux. Rien que ça.

À chacun ses addictions. Récemment, Rodrigo Alves s'était offert une nouvelle dentition ultra bright et s'était fait glisser une sorte de ballon dans l'estomac en espérant perdre du poids. Objectif en tête ? -9kg en deux mois. Il a également adopté une nouvelle coiffure, plus longue et plus blonde qu'à l'accoutumée. Star de la télévision, candidat phare de l'émission Celebrity Big Brother UK, le jeune homme de 36 ans s'est lancé dans la chanson. Au mois d'avril 2019, il a dévoilé son titre Plastic World, chanson interprétée en duo avec le chirurgien italien Giacomo Urtis. L'essentiel, c'est de rester fidèle à soi-même.