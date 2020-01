Rodrigo Alvez : Le Ken humain est devenu... Barbie !

On le sait, Rodrigo Alves n'est pas à une intervention chirurgicale près. Et c'est avec une certaine curiosité que nous le suivons, pour savoir quel sera le résultat de cette course interminable vers (contre ?) la beauté plastique. Mais s'il ne cesse de modifier son apparence, c'est que le présentateur brésilien souffre d'un mal légèrement plus profond qu'une simple quête de séduction. En réalité, celui que l'on surnomme le Ken humain vient de dévoiler qu'il se sentait prêt à accepter qui il était vraiment... c'est-à-dire Barbie.

Depuis quelque temps, sur les réseaux sociaux, Rodrigo Alves arborait des cheveux de plus en plus longs et une silhouette de plus en plus androgyne. Il a finalement révélé qu'il était une femme trans et qu'il vivait comme tel depuis trois mois sans oser en parler. Terminé, donc, Rodrigo et bienvenue à Roddy. "J'ai vécu comme une chenille pendant 36 ans, explique-t-elle au Daily Mirror. Désormais, je suis un papillon prêt à s'envoler. J'ai eu besoin de beaucoup de courage pour assumer qui j'étais, et je n'aurais pas pu le faire sans l'amour et le soutien de mon incroyable famille et de mes amis."