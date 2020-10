Sarah Fraisou canon en brassière : elle dévoile son ventre plat et sa taille fine

Et pour cause, cette métamorphose bluffante suscite forcément quelques interrogations, voire peut-être des jalousies. Pourtant, Sarah Fraisou ne s'est jamais cachée d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour l'aider à atteindre ses objectifs. Pose d'un ballon gastrique, réduction mammaire, liposuccion... La jeune femme de 26 ans n'a pas lésiné sur les moyens !

Mais pour les plus sceptiques, elle mettait une nouvelle fois les choses au clair il y a encore quelques jours. "J'ai perdu du poids, mais il y a des personnes qui commentent et évoquent les chirurgies. J'en ai toujours parlé et je n'ai jamais menti dessus ou tenté de vous faire croire que c'était fait naturellement. Je sais qu'il y a des filles qui sont dans le même cas que moi et qui sont heureuses de savoir où j'ai fait mes interventions. Même le ballon gastrique, je vous en ai parlé quand je l'ai posé. Donc les messages qui disent que je n'ai aucun mérite parce que j'ai fait de la chirurgie, franchement, fermez votre g*****", avait-elle répliqué sur Snapchat non sans un certain agacement.