Sarah Fraisou incroyablement amincie : retour sur son évolution physique

Sarah Fraisou a connu une évolution physique incroyable depuis qu'elle a été révélée dans Les Princes de l'amour (W9), en 2014. Si elle peut remercier la chirurgie pour cela, elle a aussi beaucoup changé grâce à sa détermination.

A l'époque où elle participait à l'émission de télé-réalité de W9, la belle brune de 28 ans était connue pour ses formes pulpeuses et surtout, sa poitrine très généreuse. Si au départ, elle assurait ne pas vouloir faire de régime parce qu'elle assumait sa silhouette, Sarah Fraisou a fini par succomber aux sirènes de la chirurgie esthétique pour remodeler son corps. Elle a notamment subi une liposuccion complète en avril 2018. Mais ce n'est qu'en 2020 qu'elle a trouvé l'envie et la motivation pour se métamorphoser.

En janvier, l'épouse d'Ahmed a dévoilé une silhouette plus affinée. Face aux nombreuses questions des internautes, elle avait expliqué le 9 du mois qu'elle suivait un "régime très sec" et qu'elle s'était remise sérieusement au sport. "Je bois de l'eau, ou de la Volvic zeste citron. Après, je prends énormément de brûleurs de graisse avant d'aller au sport aussi. Ça me permet de couper ma faim et perdre du poids deux fois plus vite", déclarait-elle notamment.

Grosse perte de poids pour Sarah Fraisou après une opération

Un mois plus tard, Sarah Fraisou révélait avoir perdu sept kilos en six jours et dévoilait une photo laissant penser qu'elle avait été hospitalisée. Ce n'est qu'en mai qu'elle a admis auprès de ses abonnés qu'elle s'était fait poser un anneau gastrique et avait ainsi perdu 26 kilos. "Avant d'aller faire mon ballon gastrique, je faisais 118 kilos, c'était énorme. Je n'avais jamais dépassé le seuil des 115 kilos, déjà, c'est pas normal, je suis en surpoids de ouf. (...) Je n'arrivais pas à me nourrir le temps que le ballon s'installe. Le ballon, c'est gênant dans le sens où, quand je mangeais trop, mon corps rejetait la nourriture et je me mettais à vomir. Par la suite, le ballon s'est installé. Après j'ai stagné entre 99 et 100 kilos", expliquait-elle. Puis, après avoir dévoilé qu'elle pesait 94 kilos à ce moment-là, elle a ajouté : "Mon but est de retomber à 90, voire dans les 80 kilos. Je suis trop contente, ça fait depuis l'âge de mes 20 ans, même avant, que je ne suis pas passée en dessous des 100 kilos. J'espère que ça va continuer."

Cela a bien continué puisqu'en novembre, Sarah Fraisou affichait -40 kilos sur la balance. Une grande fierté pour la jeune femme qui n'a jamais manqué de dévoiler son nouveau corps sur les réseaux sociaux. Le 15 novembre par exemple, elle s'est dévoilée en crop-top, mini short et robe moulante. Preuve qu'elle continue à faire attention à son alimentation et à faire des exercices physiques.