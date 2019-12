Sarah Lopez : Topless à la plage, elle échappe au froid

Sarah Lopez a visiblement le don de faire grimper la température. L'ancienne candidate de Secret Story et des Anges le prouvait mercredi 4 décembre 2019 en s'affichant en tenue très légère sur ses réseaux sociaux.

La jolie blonde a décidé d'échapper au froid hivernal qui touche la France pour retrouver les plages et la chaleur de Hong Kong. Et sur Instagram, elle n'hésite pas à en faire profiter ses admirateurs. Sur une plage qui semble déserte avec un magnifique paysage en fond, Sarah Lopez pose en petite culotte et prend soin de se mettre de dos bien évidemment. Mais son fessier rebondi et son bronzage impeccable ont suffi à faire tourner des têtes comme en témoigne son fil de commentaires. "A croquer comme une pomme", "Trop magnifique", "Caliente", "Une bombe" lit-on entre autres.