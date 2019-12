Sarah Martins : Mariée en secret ? Elle pose en robe blanche avec une bague...

Après son passage dans différentes émissions de télé-réalité comme Friends Trip 4, Les Anges de la télé-réalité 10 ou Les vacances des Anges 3, Sarah Martins semblait toujours à la recherche de l'amour. Après des relations tumultueuses avec des candidats comme Bryan, Rémi Notta ou Florian, Sarah ne trouvait finalement jamais chaussure à son pied. Mais la situation sentimentale de la jeune femme pourrait bien avoir pris une nouvelle tournure...

Où est le marié ?

Contre toute attente, Sarah Martins a publié de nombreux clichés d'elle dans une somptueuse robe de mariée. Le 20 décembre 2019, elle partage ainsi différentes photographies sur Instagram où on la découvre avec une véritable robe de princesse composée de tulle et de perles nacrées. Alors, simple shooting ou annonce de son futur mariage ? L'ancienne candidate des Princes et Princesses de l'amour n'en dit pas plus. Pourtant, une (énorme) bague est bien visible sur son annulaire gauche.

Suivie par plus de 466 000 followers, ses fans ont immédiatement réagi à cette mystérieuse publication. Certains internautes mettent en avant la beauté de Sarah et son allure de princesse : "Une vraie princesse Sarah martins", "Trop belle on dirait cendrillon", "Une reine", "Tu es vraiment la plus belle des Princesses de France". D'autres n'hésitent pas à demander ouvertement à Sarah si elle compte bientôt se marier : "Le mariage ?", "Où est le marié ?", "Tu te maries ?". Des questions auxquelles la principale intéressée n'a pour le moment pas répondu, laissant planer le doute sur une éventuelle union...