Scoot 2 Street : Qui est ce youtubeur passionné de trottinettes ?

"Jamais rien lâcher, toujours persévérer", voilà la devise du pro rider Scoot 2 Street, Antoine Magalhaes, qu'on peut lire sur son site internet. Ce jeune passionné de trottinettes partage sa passion avec plus d'un million de fans. Très populaire sur les réseaux sociaux, Antoine est aussi compétiteur du FISE World Series et des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Aujourd'hui âgé de 20 ans et titulaire d'un bac, Antoine ne vit que de sa passion. "Je me consacre à mon sport et à ma chaîne", a-t-il déclaré lors d'une interview à Gulli, diffusée le 18 mai 2019. La trottinette, ça passionne Antoine depuis sa tendre enfance et il faut bien dire qu'il doit son succès d'aujourd'hui... à sa grand-mère ! "J'ai commencé quand j'avais onze ans. J'étais en sixième et je rêvais d'avoir une trottinette. Ma mamie, un jour, m'a offert une trottinette freestyle. Je la remercie maintenant, parce que je n'ai jamais lâché la trottinette", s'est-il réjouit sur le plateau de Gu'Live.

Celui qui s'inspire du grand professionnel Dakora Schuetz a désormais 1,1 million d'abonnés sur YouTube, où il commence à partager son quotidien en plus de sa passion pour la trottinette. On a ainsi pu le voir se raser le crâne pendant le confinement comme gonfler 1000 ballons en live ou faire des collaborations avec HugoPOSAY, FastGoodCuisine ou encore Vodk.

Un grand succès qui se concrétise par l'ouverture de sa propre boutique en ligne, où il vend t-shirts, sweats, supports de trottinettes ou également des stickers.

Le 23 mai 2020, Antoine Maglhaes a fêté son 20e anniversaire, comme il l'a partagé avec sa communauté d'Instagram. Il est sur le chemin du succès !