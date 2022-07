Sebastian Vettel quitte la F1, une décision "difficile à prendre" pour le pilote allemand

Sebastian Vettel en F1, c'est terminé ! Quinze ans après ses débuts dans la catégorie-reine du sport automobile, le pilote de 35 ans tire sa révérence. Une décision "difficile à prendre" a-t-il expliqué. "J'y ai beaucoup pensé. À la fin de l'année, je veux prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire ensuite", a-t-il indiqué, dans un communiqué de son écurie Aston Martin, diffusé avant le Grand Prix de Hongrie ce week-end.

"En tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille", a-t-il également ajouté afin de justifier ce choix. L'ancien pilote de Ferrari a également tenu à remercier "tout le monde, à commencer par les fans sans qui la Formule 1 ne pourrait exister". Pour rappel, il a marqué ce sport de son empreinte puisqu'il a remporté quatre titres de champion du monde (en 2010, 2011, 2012 et 2013) avec Red Bull, et 53 Grands Prix. Rien que ça ! Pour mesurer l'étendue de son talent, seuls le Britannique Lewis Hamilton (103 victoires) et son compatriote Michael Schumacher (91) ont fait mieux que lui dans l'histoire de la F1.

Un pilote engagé

Ce départ a beaucoup attristé son remplaçant chez Ferrari : le Monégasque Charles Leclerc, qui a tenu à lui rendre hommage via son compte Instagram. "Quelle personne et quel pilote. Tu vas nous manquer", a t-il écrit en légende d'une photo de lui en compagnie de l'Allemand.