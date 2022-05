Charles Leclerc est-il en couple ? On connaît la réponse !

Le Monégasque Charles Leclerc partira en pole position du Grand Prix de Monaco ce dimanche pour tenter de reprendre les rênes du Championnat du monde de F1 à son rival Max Verstappene. Mais en plus de savoir s'il va gagner la course, une autre question est sur toutes les lèvres. Le séduisant Charles est-il en couple ? Et désolé mesdames messieurs, mais la réponse est oui !

Le jeune pilote de 24 ans fréquente une certaine Charlotte Siné ! Les deux amoureux ont officialisé leur relation sur le tapis rouge de la cérémonie des Nymphes d'Or, lors du 60ème festival de télévision de Monte Carlo, le 22 juin 2021. Charlotte Siné, également monégasque, semble gagner sa vie grâce à sa plastique puisqu'elle est influenceuse et mannequin. Elle est la fille d'Emmanuel Siné, le directeur général de la Société des Bains de Mer, une célèbre entreprise du monde du divertissement à Monaco. Depuis leur officialisation fin 2021, le couple semble plus amoureux que jamais !