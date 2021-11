Sébastien Boueilh violé à 11 ans par le mari de sa cousine : "Il m'obligeait à le..."

Lorsqu'il avait 11 ans, Sébastien Boueilh a été violé par le mari de sa cousine. Durant cinq ans, le petit garçon va subir de nombreuses agressions sexuelles mais préférera garder le silence de peur de chambouler la paix et la sérénité de sa famille. Après dix-huit ans de silence, le rugbyman a enfin levé le voile sur ce drame dans son autobiographie Colosse aux pieds d'argile et a créé l'association du même nom qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles. En 2022, la chaîne TF1 va également diffuser un téléfilm racontant son histoire. Pour le rôle principal, c'est Eric Cantona qui a été choisi. Un rêve devenu réalité pour le rugbyman qui a toujours été fan de l'acteur marseillais.

Pour ce tournage riche en émotions, les deux sportifs passent leurs journées ensemble et Sébastien lui dévoile ses pensées les plus secrètes afin qu'il capte au mieux ses sentiments mais aussi et surtout sa douleur. "Là, quand je l'annonce à mes parents, je suis encore dans la difficulté à dire les choses ?" confie-t-il sur le tournage dont les journalistes du Parisien ont eu accès. "Quand il m'obligeait à le... Et quand il me demandait de me retourner pour me..." confie-t-il avec douleur sur les sévices subis alors qu'il n'était encore qu'un enfant.

Il a fait quelque chose de beau de ces moments difficiles

"Cette scène-là, je n'ai pas hâte que mon père la voie. Il était vraiment dans cet état. Aujourd'hui encore, il me fait beaucoup de peine, parce qu'il est toujours dans la culpabilité, comme beaucoup de parents." révèle l'ancien rugbyman originaire du Gard, très touché par ce tournage qui lui fait revivre toutes sortes d'épisodes traumatisants de son enfance. Un mal pour un bien selon lui et qui pourrait "sauver des vies" selon le sportif.

Ce téléfilm a d'ailleurs pu faire revivre à Sébastien "le plus beau jour" de son passé : celui où son violeur s'est fait condamner par la justice. "Le 29 mai 2013" précise-t-il avec fierté. Très admiratif de la résilience et de la combativité du sportif de 43 ans, Eric Cantona confie : "C'est un acte très courageux. Ça se passe aussi chez des garçons qui sont costauds, qui semblent être des colosses, des montagnes. Avec son association, il a fait quelque chose de beau de ces moments difficiles".