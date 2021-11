Sébastien (L'amour est dans le pré) et Karine : Le couple franchit une grande étape

Ses abonnés leur ont souhaité beaucoup de bonheur, ravis de voir que leur histoire perdurait.

Sébastien a eu un coup de coeur pour Karine la brune lors du speed-dating. Alors, quand elle est venue chez lui, l'agriculteur s'est vite rapprochée d'elle. Une fois son autre prétendante Karine la blonde partie, ils ont officialisé leur couple. Et très vite, ils ont connu une première épreuve. Sébastien a été victime d'un accident de quad : "Je suis parti en quad, je me vois repartir du parc et là plus de mémoire. Je me vois allonger par terre, le quad sur moi. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé. Coup de chance, le mari et ma cousine sont arrivés avec leur fils et ils m'ont trouvé. Ils ont appelé les pompiers et verdict : deux vertèbres cassées. Je suis resté trois jours allongé dans un lit, sans pouvoir me lever, à hurler à la mort. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir. On se dit que la vie tient à que dalle." Il a heureusement pu compter sur sa chère et tendre pour prendre bien soin de lui et de son exploitation. Un drame qui n'a fait que renforcer leur amour.