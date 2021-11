Sébastien et Karine (L'amour est dans le pré) toujours en couple ? Des images inédites dévoilées

Lundi 15 novembre, M6 a diffusé le dernier épisode de L'amour est dans le pré 2021. Le 22 novembre, les téléspectateurs découvriront en effet la première partie du bilan de cette saison. Et, dans le teaser, ils ont pu voir que l'un des couples est toujours heureux.

Entre Sébastien et Karine, c'est du sérieux. Lors de l'étape du speed-dating, le lavandiculteur et éleveur bovin de 46 ans avait eu un coup de coeur pour la parisienne de 47 ans. Il l'avait donc conviée chez lui et, très vite, elle a éclipsé sa rivale Karine la blonde. Une fois seuls, les deux candidats ont donc officialisé leur couple et rapidement, ils ont connu leur première épreuve. L'agriculteur a été victime d'un accident de quad. "Je suis parti en quad, je me vois repartir du parc et là plus de mémoire. Je me vois allonger par terre, le quad sur moi. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé. Coup de chance, le mari et ma cousine sont arrivés avec leur fils et ils m'ont trouvé. Ils ont appelé les pompiers et verdict : deux vertèbres cassées. Je suis resté trois jours allongé dans un lit, sans pouvoir me lever, à hurler à la mort. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir. On se dit que la vie tient à que dalle", expliquait-il. Il a heureusement pu compter sur sa chère et tendre pour prendre bien soin de lui et de son exploitation.

Ce drame n'a fait que renforcer leur amour, pour preuve, ils forment encore un couple aujourd'hui. Dans le teaser du bilan de L'amour est dans le pré 2021, on peut les voir ensemble. Des images de Sébastien en train de se lever, à cause de douleurs au dos, ont été diffusées. Karine Le Marchand fait remarquer à la belle brune que cela doit être "compliqué pour certains trucs". "On y arrive quand même. Il ne souffre pas dans ces moments là", a donc précisé la prétendante, hilare.

Sur Instagram, Karine a également posté une vidéo de Sébastien et elle en route pour le bilan. "Ca y est, nous voilà partis au bilan. Je suis avec mon chéri. Il est stressé parce qu'il est serré dans son pantalon. Et moi je suis stressée pour ce soir", peut-on l'entendre dire.