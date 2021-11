"Je hurlais à la mort" : Sébastien (L'amour est dans le pré) victime d'un grave accident

Le séjour chez Karine à Paris était terminé pour Sébastien. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 15 novembre, c'est chez lui en Ardèche qu'ils se sont retrouvés. Et le lavandiculteur et éleveur bovin de 46 ans avait un pépin de santé.

C'est avec un corset de posture, pour maintenir son dos, que Sébastien est apparu à l'écran. Quelques jours après son retour de Paris, il a été victime d'un grave accident. "Je suis parti pour aller aux clôtures pour les vaches. Je suis parti en quad, je me vois repartir du parc et là plus de mémoire. Je me vois allonger par terre, le quad sur moi. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé. Coup de chance, le mari et ma cousine sont arrivés avec leur fils et ils m'ont trouvé. Ils ont appelé les pompiers et verdict : deux vertèbres cassées. Je suis resté trois jours allongé dans un lit, sans pouvoir me lever, à hurler à la mort. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir. On se dit que la vie tient à que dalle", a-t-il expliqué.

Sébastien craignait de perdre la belle brune de 47 ans. Mais hors de question pour Karine de le laisser seul dans un tel moment. Le premier week-end où elle est descendue, elle a vu qu'il ne pouvait pas bouger et qu'il criait de douleur. "Pendant un mois, il dormait assis sur la chaise. C'était assez impressionnant", a confié la parisienne aux petits soins avec son homme chez lui, mais aussi au travail.

Ce drame n'a fait que renforcer leur amour qui était pourtant tout récent. Ils n'avaient donc plus peur de faire le grand saut. Les tourtereaux se voyaient vivre ensemble, Karine commençait donc à regarder les emplois près de chez lui afin d'emménager.