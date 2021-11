Sébastien (L'amour est dans le pré) : Première nuit avec Karine, l'agriculteur "amoureux"

Au début de l'aventure L'amour est dans le pré, Sébastien a invité chez lui non pas une mais deux Karine ! Une blonde et une brune pour qui il avait bien accroché lors des speed-datings. Mais c'est pour la brune qu'il a finalement craqué, jusqu'à même avoir beaucoup de mal à s'en séparer à la fin du séjour à la ferme. Il a d'ailleurs avoué après son départ être certain d'être "amoureux" d'elle. Cette première séparation n'était finalement qu'un moindre mal tant leurs retrouvailles diffusées à l'écran ce lundi 8 novembre 2021 étaient remplies d'étincelles.

C'est à Paris que le lavandiculteur et éleveur bovin de 46 ans a rejoint Karine. Soit un tout autre monde pour l'Ardéchois. Dès son arrivée, il s'est d'ailleurs retrouvé un peu perdu dans les transports en commun. Mais Sébastien était prêt à tout pour retrouver sa belle et, force est de constater que la distance n'a rien changé à leurs sentiments. L'alchimie était même toujours aussi palpable entre eux. D'ailleurs, ils ne pouvaient s'empêcher de se couvrir de baisers.

Karine a fait découvrir à son chéri l'une de ses passions, la danse et plus précisément la salsa. D'abord sur la réserve, Sébastien s'est finalement pris au jeu et appréciait presque de se déhancher. Un effort qui a beaucoup fait plaisir à Karine. Après une belle soirée et une première nuit à deux plutôt câline comme ils l'ont fait comprendre, Sébastien et Karine se sont naturellement projetés sur leur future vie à deux. Karine veut lui faire découvrir Paris ainsi qu'à son fils et s'imagine déjà que ce dernier sera "pote" avec le sien. Ils formeraient alors une belle famille recomposée.

Pour finir, la jolie brune a présenté une personne importante à Sébastien, à savoir sa meilleure amie. Une rencontre lors de laquelle Sébastien a encore marqué de bons points, confirmant ainsi à Karine qu'ils se sont bien trouvés. Un week-end sans faute !