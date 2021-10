Sébastien (L'amour est dans le pré) : Baiser et sieste partagée, il se lâche avec une prétendante

Sébastien (46 ans), lavandiculteur et éleveur bovin en Ardèche, a fait venir chez lui Karine la blonde et Karine la brune (47 ans). Et c'est pour cette dernière qu'il avait une préférence. Lors du précédent épisode, il s'était donc laissé aller à quelques confidences personnelles. A savoir qu'il avait fait de la chirurgie esthétique, pour ses oreilles. Au cours de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 25 octobre, il était donc temps pour l'agriculteur de mettre carte sur table.

Sébastien a rapidement pris la décision d'annoncer son choix à Karine la blonde. Mais il n'a pas eu besoin d'entamer la discussion puisque sa prétendante lui a fait savoir lors d'un tête-à-tête qu'elle a remarqué cette attirance. Émue, elle l'a remercié pour la belle semaine qu'il lui a fait passer. Puis, elle a fait ses bagages et est partie.

"Je vais pouvoir me lâcher plus parce que c'est compliqué de faire de la séduction quand il y en a une autre", a déclaré Sébastien. Désormais seul avec sa belle, il a donc passé la nuit avec Karine la brune. Mais attention, ils n'ont fait que discuter. Et ils n'ont pas vu le temps passer. Ils ont attendu une promenade au village, pour enfin échanger leur premier baiser. L'agriculteur était rassuré de voir que la parisienne pouvait se projeter dans son environnement, alors qu'à l'origine elle ne connaissait pas la campagne. Les tourtereaux ont passé leur temps à rire et se taquiner gentiment, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Chacun avait envie d'y croire. Et, une fois de retour à la maison, ils ont décidé de faire la sieste, ensemble.