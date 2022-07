Sébastien Thiery : Sa femme est la soeur et la fille de deux personnes célèbres

Passionné de théâtre, il a été critique à la fin des années 1950, a tenu des chroniques dans l'émission Le Masque et la Plume sur la radio France Inter et a été collaborateur au Canard enchaîné de 1970 à 1983. Nommé président du jury du prix Interallié, il a racheté le théâtre de Poche-Montparnasse en 2010. Connu pour avoir appelé à l'exécution physique de Dieudonné en 2014, il avait déclaré à propos de l'acteur sur LCI : "Dieudonné est un animal abominable, il faut le faire taire, je regrette qu'il n'y ait plus la peine de mort. Ce mec, il faut le museler, le faire taire à jamais".

De son côté, Sylvain Tesson est un écrivain passionné de voyages. Titulaire d'un DEA de géopolitique à l'Institut français de géopolitique, il a notamment effectué une traversée à vélo du désert central d'Islande, puis d'une expédition spéléologique à Bornéo. En 1993, il a réalisé un tour du monde en vélo avec un ami de lycée. En 1999, il a traversé les steppes d'Asie centrale à cheval avec l'exploratrice et réalisatrice Priscilla Telmon avec laquelle il a été en couple. Il a réalisé des expéditions archéologiques au Pakistan et en Afghanistan.