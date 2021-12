Sylvain Tesson a été en couple avec l'ex-femme d'un célèbre acteur

Il est l'un des auteurs les plus doués et les plus lus de sa génération. Ses voyages ont inspiré de nombreux lecteurs, sa plume est respectée et sa lutte pour la vie après son terrible accident forge le respect. Toute sa vie, Sylvain Tesson a écrit des livres, principalement autobiographiques puisqu'il y racontait ses aventures à travers le monde. Mais, concernant sa vie privée, l'homme de 49 ans ne s'est jamais épanché. On sait pourtant que parmi ses conquêtes figure l'ex-compagne d'un très célèbre acteur.

Il s'agit de Bénédicte Matin, une auteure aujourd'hui âgée de 43 ans. La belle brune s'est fait connaître en 2003 avec son premier livre, un recueil de nouvelles érotiques intitulé Warm Up. D'autres ouvrages ont suivi comme La Femme, Brisa ou L'Homme nécessaire qui a été sélectionné pour le Prix des Hussards. Elle a aussi écrit pour de nombreux journaux et magazines : Paris Match, Le Point, Marianne, VSD, Libération, Les Inrockuptibles.

Son ex s'inspire de lui pour un livre

L'écrivaine se serait-elle inspirée de leur histoire d'amour pour un livre ? La réponse est oui. Dans L'Homme nécessaire, paru en 2018, Bénédicte Martin raconte sa passion amoureuse et destructrice avec Sylvain Tesson. L'amour, le sexe, la rupture, la tentative de suicide, elle dit tout. Si on ne sait pas exactement quand cette romance a commencé, il est possible d'affirmer que c'était avant 2014. L'ouvrage évoque en effet la chute cette année-là de Sylvain Tesson, celle qui lui vaut d'avoir encore aujourd'hui le visage à moitié paralysé. Et comme le rappelaient nos confrères de L'Express, dans L'Homme nécessaire, "certaines pages sont d'une violence inouïe à l'égard de Sylvain Tesson". Comme ils l'ont révélé à l'époque, "le manuscrit a d'ailleurs été refusé par plusieurs grandes maisons parisiennes, dont Robert Laffont et Lattès, l'éditeur de Bénédicte Martin". "Bien sûr, on reconnait Tesson et certaines pages sont très dures pour lui, mais je ne me voyais pas censurer l'auteure. On peut aussi le lire comme une grande histoire d'amour nihiliste", avait alors répondu Stéphane Million, qui a édité l'ouvrage.

Elle a eu un enfant avec un grand acteur

Cette histoire a été vécue dans la plus grande discrétion (du moins jusqu'à la parution du fameux livre) contrairement à la romance de Bénédicte Martin et d'un acteur très célèbre : Jean-Paul Rouve. Le couple a été ensemble plusieurs années. La première fois qu'ils ont été vus ensemble, c'était en 2004 et leur dernière apparition publique date de 2009. Ils se sont rendus aux César, à Cannes ou dans différentes soirées parisiennes. Le couple a même eu un fils, Clotaire. Un adolescent de 14 ans qui est très doué en dessin et que les téléspectateurs avaient pu voir dans Burger Quizz.