Jean-Paul Rouve dévoile l'origine du prénom très original de son fils

Quel plaisir de rejoindre ces aventures, adaptées des écrits de René Goscinny. C'est bien simple, depuis sa plus tendre enfance, Jean-Paul Rouve est passionné par les récits du Petit Nicolas. Alors quand Julien Rappeneau lui a proposé le rôle du père de famille, dans un nouveau volet filmé pour grand écran, un large sourire s'est dessiné sur le visage du comédien. "J'étais dans une librairie à Dunkerque qui s'appelait Chez Demey, c'était en sous-sol, il y avait le rayon jeunesse avec un présentoir qui tourne, se souvient-il sur le plateau de l'émission C à Vous, sur France 5. Et je me souviens de ce premier livre que ma marraine m'a offert."

C'est vrai que ça fait partie de mon inconscient

Héros du film Le Trésor du Petit Nicolas, dans lequel il donne la réplique à Audrey Lamy, Pierre Arditi et Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve est imprégné de ces personnages avec lesquels il a grandi. Alceste, le grand gourmand, Rufus et son sifflet, Agnan, le chouchou de la maîtresse et Clotaire, le cancre de la classe. C'est d'ailleurs ce dernier, habitué au bonnet d'âne, qui a inspiré à l'acteur le prénom de son fils - un jeune artiste en herbe. "Pas que, précise-t-il à Anne-Elisabeth Lemoine, le 18 octobre 2021. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon inconscient, mon univers, Goscinny. Enormément. J'ai beaucoup d'admiration pour lui."

Très discret dès qu'il s'agit de son jardin secret, Jean-Paul Rouve a été en couple pendant plusieurs années avec la romancière Bénédicte Martin. Leur fils, Clotaire, 14 ans, a d'ailleurs récemment participé au tournage de l'émission Burger Quiz et est apparu, à visage découvert, sur le plateau de TMC. Mais surgira-t-il par surprise dans le film Le trésor du Petit Nicolas, auprès de son cher père ? Pour le savoir, il faudra se précipiter, en salles obscures, dès la sortie du long-métrage de Julien Rappeneau, le 20 octobre prochain. Plus que quelques heures de patience...