Sébastien Vahaamahina (XV de France) : sa rencontre insolite avec sa femme

Avec ses 2m03 et ses 126 kilos, Sébastien Vahaamahina est incontestablement l'un des piliers du XV de France. Le deuxième ligne tricolore fait partie des joueurs alignés par le sélectionneur Jacques Brunel pour le quart de finale de la Coupe du monde contre le Pays de Galles.

Personnage très discret, Sébastien Vahaamahina a accepté de se livrer à L'Equipe le 17 octobre 2019. Le sportif de 27 ans a notamment évoqué celle qui partage sa vie amoureuse et les circonstances peu banales de leur rencontre.

"Je l'ai rencontrée au Stade de France, après un match avec les moins de 20 ans, a confié le deuxième ligne de l'ASM Clermont Auvergne. On s'est croisé dans les tribunes... On peut appeler ça un coup de foudre." Cette rencontre inattendue a eu un rôle essentiel dans son évolution personnelle. "Elle m'a fait devenir un homme. Grâce à elle, je suis devenu un homme beaucoup plus réfléchi. Elle sent et vit le rugby à travers mes matches", a-t-il confié.

Cette connexion entre eux est telle qu'elle perdure même avant les rendez-vous sportifs, lorsque le stress monte : "Ça m'arrive de lui envoyer un texto depuis les vestiaires, une heure et demie avant le match. Après, je coupe. En fait, c'est plutôt elle qui m'envoie le texto et je lui réponds. Si elle oublie, c'est moi qui le lui réclame. Avant de partir, elle me demande souvent : 'A quelle heure je t'envoie le message ?'" Cet échange incontournable donne le plus souvent lieu à un texte immense qui booste Sébastien Vahaamahina. Aucun doute que celui de ce dimanche 20 octobre aura une saveur toute particulière dans les vestiaires du stade d'Oita, au Japon, avec l'envie d'accéder à la demi-finale.