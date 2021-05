Sebydaddy succombe à la chirurgie esthétique : première photo post-opération

Entre les candidats de télé-réalité et la chirurgie esthétique, c'est une grande histoire d'amour. On ne compte plus le nombre de participants qui y ont eu recours. La liste vient d'ailleurs de s'allonger avec... Sébastien Dubois, plus connu sous le nom de Sebbydaddy.

En début de semaine, l'ancien candidat des Princes de l'amour (2019, sur W9) ou de 10 Couples parfaits (2020, sur TFX) a délaissé sa belle Léa Mary quelque temps afin de se rendre à l'hôpital. Complexé par son nez, le frère de Bryan a pris la décision d'avoir recours à une rhinoplastie. Toujours prêt à faire le show, il n'a pas tardé à se dévoiler avec ses pansements, sur Instagram. "Hier j'ai fait une rhinoplastie pour corriger les défauts de mon nez. J'aurais jamais pensé avoir le courage de le faire mais c'est fait et je suis pressé de voir le résultat vous pensez que je vais être beau gosse ?", a-t-il écrit en légende de sa publication du 23 mai 2021.