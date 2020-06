Secret Story : Deux candidates touchées par un drame, leur appel à témoins

Anaïs et Manon Quadratus ont partagé des messages inquiétants ce vendredi 26 juin 2020. Les jumelles révélées dans la dixième saison de Secret Story en 2016, ont lancé un appel à témoins sur leurs réseaux sociaux après qu'un accident s'est produit la veille près de Marseille, d'où elles sont originaires.

"Si quelqu'un a été témoin de l'accident survenu hier à 11h sur l'autoroute Aubagne-Marseille au niveau de la Légion étrangère, merci de nous contacter rapidement par mail", peut-on lire sur leur page Instagram respective. Dans la foulée, Anaïs, qui s'est mariée à son compagnon de longue date Benjamin en 2019, et sa soeur ont expliqué vouloir prendre du recul avec leur activité d'influenceuses dans les jours à venir, laissant entendre que des proches auraient été impliqués dans l'accident : "Nous nous absentons des réseaux pendant plusieurs jours, le plus important étant notre famille. Prenez soin de vous, en quelques minutes, tout peut basculer... On vous aime."

De quoi pousser leur communauté, très inquiète et dans l'incertitude, à partager en masse leur appel à témoins, mais aussi à leur souhaiter beaucoup de courage dans ce qui semble être une période éprouvante pour les anciennes candidates de TF1. Un internaute en particulier assure avoir été présent au moment de l'accident et commente la publication sans pour autant rentrer dans les détails : "C'était quand j'étais en route pour travailler, je me suis stationné près de la route et j'ai vu l'accident, si vous savez comment je pourrai la contacter, car je me suis fait pirater mon adresse mail."

Pour l'heure, aucune autre information concernant ledit accident n'a été communiquée. L'autoroute en question est en tout cas connue pour être souvent embouteillée, provoquant ainsi de nombreux dérapages sur la route. D'une longueur de 70 km, elle relie les secteurs Marseille-Prado/Aubagne et offre également la possibilité de se rendre jusqu'à Toulon. Reste désormais à espérer que rien de tragique ne soit arrivé à l'entourage d'Anaïs et Manon, qui ne sont vraisemblablement pas près de donner de leurs nouvelles...