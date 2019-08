Secret Story : odieuse nouvelle, la Maison des secrets bientôt démolie !

La Maison des Secrets ne sera bientôt plus qu'un très lointain souvenir. Adieu les longues heures passées au confess', les missions dictées par la prod' et grillées à mille kilomètres et la vaisselle qui s'accumule dans les éviers multicolores. Le dernier bâtiment qui a accueilli les candidats de l'émission - pour quatre saisons consécutives - va bientôt être détruit dans le cadre d'un plan de "développement et de renouvellement urbain de l'agglomération Plaine Commune", annonce TV Magazine Il faudra donc faire vos adieux définitifs aux vestiges de l'émission, "dans l'optique d'aménager un nouveau quartier".

Noré Abdelali - gagnant de la saison 11 -, Julien Geloën - saison 10 -, Émilie Fiorelli - saison 9 - et Leïla Ben Khalifa - saison 8 - font partie de l'ultime génération qui a eu l'occasion de crier victoire entre ces quatre murs. Construit en 1992 sur le toit d'un ancien studio d'AB Productions, à La Plaine Saint-Denis, le bâtiment devrait rendre l'âme définitivement d'ici cinq ans. Un mal pour un bien puisque depuis que Secret Story a été supprimé de la grille des programmes, la Maison des Secrets était en friche - comme le site Génération Club Dorothée le montrait dans une vidéo constatant les dégâts.

Ce n'est pas la première fois qu'un ancien logis télévisé connait une destinée misérable. Le château des Vives-Eaux de la Star Academy, situé à Dammarie-les-Lys, a été saccagé durant de longues années avant que son nouveau propriétaire ne décide de reprendre les choses en main. Mais la nouvelle est rude à encaisser... d'autant qu'elle ne concerne pas que la Maison des secrets. Le lot immobilier de 33 000m2 comprend également les lieux de tournage de nos plus belles sitcoms françaises signées Jean-François Porry - alias Jean-Luc Azoulay : Le miel est les abeilles - avec Mallaury Nataf -, Les filles d'à côté - avec Gérard Vives - ou encore le cultissime Hélène et les garçons. Une démolition qui, à coup sûr, va laisser un nombre incalculable de fans... sans Voix.

Yohann Turi