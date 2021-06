Secret Story, que devient Ben ? À 56 ans, il est papa d'un quatrième enfant

Pour rappel, c'est en 2013 que les téléspectateurs ont fait la connaissance de Ben. Dans Secret Story, il faisait partie de "la famille du public" avec Anaïs Camizuli, Sonja et Julien Guirado. Le doyen du programme avait pour mission de se faire passer pour le père de Julien et Anaïs, des enfants nés d'un précédent mariage. Faussement marié à Sonja, il se retrouvait tiraillé entre sa nouvelle femme et sa fille qui ne s'entendaient pas du tout.

En cours d'aventure, leur secret a fini par être révélé au grand jour, après quoi Ben avait pris la décision de quitter le jeu. Il avait fait l'annonce de ce départ en direct lors d'une quotidienne. "Je n'étais pas destiné à aller jusqu'au bout. Rester si longtemps avec 15 jeunes n'aurait pas été sain. Et puis le manque d'activités commençait à se faire sentir", nous avait-il confié à l'époque lors d'une interview.