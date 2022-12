Secret Story : Un ex-candidat victime de violences conjugales, témoignage glaçant et photos choquantes

Ce sont de terribles images que Sacha Buyse a choisi de partager en story Instagram, le 14 décembre 2022. Le candidat de Secret Story (saison 8, en 2014) a révélé qu'il avait été victime de violences conjugales de la part de son compagnon.

Il ne souhaite plus se taire ! L'ancien habitant de la Maison des Secrets a levé le voile sur un lourd et douloureux secret qu'il gardait jusqu'ici. Les internautes ont tout d'abord pu voir deux photos de Sacha avec le visage tuméfié. Sur l'une d'elles, on le voit en larmes et en souffrance. "Plus jamais ! Maintenant que je me suis réveillé, que j'ai enfin compris que ce n'était pas normal, et que ce n'est pas un cadeau ou un bisou qui va me calmer, j'ai décidé de partager mon histoire. Je n'ai pas à vous cacher ce qui m'a détruit et fait devenir quelqu'un d'autre depuis trois ans. Que cela plaise à mon entourage m'importe peu. Quand eux étaient chez eux à la maison, moi j'étais au sol la plupart du temps à ramasser des poings et des coups de pied sur le visage et le corps, à supplier d'arrêter", peut-on tout d'abord lire en légende. Il a ensuite expliqué que son compagnon, après l'avoir battu, s'excusait et lui promettait de ne plus jamais recommencer. Une promesse en l'air bien entendu.

Je ne veux plus mentir

"Et moi je me sentais con, parce que je me sentais mal dans cette situation. Je disais okay", a-t-il précisé. Ainsi, quand on lui demandait pour quelle raison il avait des blessures, il inventait des histoires. Malgré sa haine se cache toujours un peu d'amour. C'est pour cette raison qu'il souhaite préserver l'identité de son compagnon. Malgré tout, il "ne veut plus mentir et faire semblant", ni le laisser continuer à détruire son image auprès de son entourage afin de passer pour une belle personne. Il brise ainsi le silence "pour avoir le courage de fuir, ne jamais revenir". Il s'attend à ce que l'homme en question dépose une plainte à la suite de ses aveux, mais il est prêt à se battre pour que justice soit faite.

Sacha a ensuite partagé une ancienne photo sur laquelle il apparaît "souriant, pétillant, sûr de lui" et confiant. Un cliché qui date d'avant leur rencontre. Puis, ce sont de nouveaux clichés sur lesquels il a le visage tuméfié qui ont été postés. Très vite, il a reçu une vague de soutien. De quoi lui donner encore plus de force pour livrer sa bataille.