Secret Story : Une ex-candidate métamorphosée 12 ans après, son avant/après en vidéo !

Jeudi 1er juillet 2021, les experts d'Incroyables transformations recevaient une personnalité bien connue du petit écran sur le plateau de M6. Vanessa, révélée au grand public en 2009 lors de sa participation à la troisième saison de Secret Story, est venue solliciter l'aide du coiffeur Nicolas Waldorf, de la styliste Virginie Fauconnier et de la maquilleuse Barbara Ngana pour sa tante. L'occasion pour elle d'afficher une nouvelle apparence bien loin de celle que les téléspectateurs lui connaissaient.

Avant de débarquer, Vanessa a adressé quelques lignes aux experts de l'émission. "Je m'appelle Vanessa, on ne s'est jamais rencontrés et pourtant vous devez savoir qui je suis. Je me suis fait connaître du public en faisant de la télé-réalité, mais surtout parce que je formais un duo explosif avec ma meilleure amie Emilie Nef Naf. Je vous ai d'ailleurs envoyé des photos. Ces photos datent d'il y a dix ans, et aujourd'hui j'ai beaucoup changé. Je me suis totalement transformée. J'espère que vous aimez les surprises", peut-on lire sur cette lettre.

Sur les vieux clichés envoyés, la jeune Vanessa apparaît les cheveux blond platine, une frange lui tombant sur les yeux. Côté look, c'était casquette et "street" à l'époque, comme le souligne Nicolas Waldorf. Au showroom, c'est une nouvelle femme qui apparaît. Les cheveux longs, légèrement ondulés et châtain clair, un sourire angélique et des yeux bleus qui pétillent... En bref, la belle Vanessa s'affiche rayonnante. "Qu'est-ce que tu es jolie !", s'exclame Barbara Ngana, stupéfaite.

Et la grande amie d'Emilie Nef Naf de s'expliquer un peu plus en détails sur cette évolution physique depuis Secret Story : "J'ai perdu du poids. Le style, ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas fait grand chose, j'ai vieilli !" Rappelons qu'elle a également eu recours à la chirurgie esthétique. En 2017, son augmentation mammaire ne s'était d'ailleurs pas déroulée comme prévu... Aussi, Nicolas Waldorf, coiffeur de profession, note que la belle a changé de couleur de cheveux. "C'était peroxydé au max. Tu étais quand même bien too much", lâche-t-il, visiblement satisfait du rendu plus naturel de Vanessa, qui a bien changé 12 ans après son premier passage télé...