Selena Gomez : Cette décision radicale qui risque de décevoir ses fans

Forte, indépendante et célibataire, Selena Gomez revient en force avec son nouvel album Rare. Le 10 janvier 2020, la chanteuse de 27 ans a tenu à remercier toutes les personnes l'ayant accompagnée dans ce projet : "Mon album est officiellement sorti dans l'univers... merci pour les âmes qui ont travaillé sur ce projet avec moi. Maintenant, il est à vous. J'espère que vous l'aimerez."

Dans cet album, Selena Gomez se dévoile sans aucun masque et révèle les nombreuses blessures et épreuves traversées ces dernières années. Problèmes de santé, déceptions sentimentales, tromperies... La BFF de Taylor Swift se livre comme jamais elle ne l'avait fait auparavant dans ce nouvel album dont le premier titre Lose You to Love Me avait déjà fait beaucoup parler lors de sa sortie le 23 octobre 2019.

Déterminée à tirer un trait sur son passé (et notamment son premier amour Justin Bieber), Selena a pris de grandes résolutions pour la nouvelle année 2020. N'en déplaise ainsi aux 165 millions d'abonnés de la star, l'interprète du titre Hands To Myself compte se retirer définitivement d'Instagram ! Selon elle, cette application serait néfaste et même dangereuse pour sa santé et pour son bien-être.

Interviewée en mai 2019 lors de la conférence de presse pour le film The Dead Don't Die, la chanteuse avait expliqué : "Ce que Jim (Jarmush) a voulu montrer dans le film, c'est que les réseaux sociaux sont épouvantables pour ma génération." Rebelotte pendant la promotion de son nouvel album Rare, l'artiste avait expliqué : "Je suis revenue sur Instagram parce que j'allais sortir un nouvel album et j'ai dit à ma meilleure amie l'autre jour que j'allais supprimer l'application bientôt." L'occasion pour l'interprète du titre Kill Em With Kindness de se faire "Rare" aussi bien en musique que sur les réseaux sociaux.