Selena Gomez : Fraîche et pimpante en rose pour Dolittle

Selena Gomez signe son grand retour ! Après des soucis de santé et des déceptions sentimentales (nommées Justin Bieber), la belle brune de 27 ans fait un retour fracassant sur les tapis rouges. Époustouflante, l'interprète de Lose You to Love Me est arrivée radieuse à l'avant-première du film Le Voyage du Dr Dolittle à Los Angeles, le 11 janvier 2020. Celle qui prête sa voix à Betsy la girafe a illuminé le red carpet avec une robe Haute Couture signée Givenchy. Pour parfaire son look, celle qui fait actuellement la promotion de son nouvel album Rare avait choisi des boucles d'oreilles en diamant et une bague Wild Moon, toutes deux griffées de la marque Messika Paris. Fraîche et pimpante, Selena est revenue plus forte (et plus belle) que jamais devant les photographes. Sur Instagram, elle publie quelques photos de l'événement et écrit : "Je me suis tellement amusée à l'avant-première de Dr Dolittle ce matin ! Oh et je joue une girafe."

D'autres stars du long métrage étaient présentes, dont Downey Jr (qui interprète le Dr Dolittle) et sa femme Susan, Rami Malek (qui donne sa voix au gorille Chee chee) et Carmel Laniado (Lady Rose). De nombreux couples complices étaient conviés, comme Michael Sheen (Müdfly) et sa compagne Anna Lundberg ou encore John Cena (qui prête sa voix au mignon Yoshi, l'ours polaire) et sa compagne Shay Shariatzadeh.

En salles le 5 février 2020 en France, ce film retrace le parcours du Docteur Dolittle (vétérinaire qui a la capacité de parler avec les animaux) parti trouver un remède pour soigner la jeune Reine tombée gravement malade. Dans sa quête, il va faire la connaissance de nombreux animaux et retrouver la joie de vivre qu'il avait perdue à la mort de sa femme sept ans plus tôt.