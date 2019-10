Selena Gomez : Une ravissante influenceuse est son sosie

"Je ne fais rien pour lui ressembler, ça me met toujours mal à l'aise quand les gens me disent que je lui ressemble, explique Lara au compte Instagram Same de la Same. On me le disait beaucoup quand j'étais plus jeune et aujourd'hui [on me le dit] rarement, donc j'en suis contente."

Lara a 20 ans. Elle réside à Anvers, en Belgique, et suit ses études dans la ville de Gand. La jolie brune est étudiante en illustration et animation.

Le prince Harry, Madonna, David Beckham, Katy Perry... le compte Same de la Same déniche d'impressionnants sosies de stars !