Serge Gainsbourg à l'hôtel avec Lio et Alain Chamfort : "Je n'étais pas contre faire un plan à trois", récit du chanteur

Leur relation aurait pu très rapidement tourner au vinaigre. Dans les années 1980, Alain Chamfort a connu une histoire d'amour adultère avec Lio. À l'époque, il était marié, père d'une petite fille de 3 ans, baptisée Clémentine, et son épouse attendait des jumeaux. Pourtant, le chanteur a souhaité explorer une autre voie amoureuse quelques temps... quitte à amener Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, de son vrai nom, partout avec lui.

Au printemps 1979, alors qu'il travaillait sur son troisième album Poses avec Serge Gainsbourg, décédé il y a 32 ans jour pour jour, Alain Chamfort a effectivement décidé de s'exporter un temps aux Etats-Unis, à Los Angeles. Le résultat, on le connaît et on le chante dès que Manureva, Palais Royal ou Géant passent à la radio. Mais le voyage a aussi été l'occasion de vivre de drôles d'expériences, notamment un début de plan à trois complètement raté. C'est ce qu'expliquait le chanteur, qui vivait son idylle, à l'époque, depuis seulement quelques semaines.

Elle n'était pas très sauvage



"Lio était très séduite par Serge, se souvient-il. Il était si charismatique ! Enfin, c'est quand même Gainsbourg ! Elle n'était pas très sauvage non plus. Brillante, pétillante, elle n'avait pas froid aux yeux. Un soir, nous étions tous les trois à l'hôtel et Serge a commencé à s'approcher d'elle. Il a été un peu lourd en lui disant : 'Dans le cinéma, on embrasse comme ça...' Moi je n'étais pas contre faire un plan à trois, mais je ne la connaissais pas encore assez pour savoir quelles étaient les limites de notre relation, donc je ne suis pas intervenu. Or elle n'était pas du tout d'accord et lui a hurlé dessus !"

Ils ne se sont pas quittés fâchés. Alain Chamfort a retrouvé Lio plus tard dans les studios et lui a composé La Reine des pommes en 1983 et l'album Pop Model en 1986. Les deux ex se sont même croisés en 2012 sur le plateau de l'émission Vivement dimanche et ne semblaient avoir conservé que les bons souvenirs. "Elle m'a dit qu'elle avait été très amoureuse de moi et que je n'avais pas la place que je mérite, racontait-il. C'était assez émouvant, vingt-cinq ans après..."