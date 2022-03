Serge Gainsbourg : Que deviennent ses enfants Natacha et Paul, dont on ne parle jamais ?

Dans la famille Gainsbourg, on connaît les parents, les enfants, les beaux-enfants... un peu toutes les branches de l'arbre généalogique. La France a chanté, vibré au rythme des carrières de tous les membres de ce clan extraordinaire, qui fait partie de notre patrimoine tricolore. Il y a pourtant deux personnes très discrètes dans la tribu, qui évoluent loin des plateaux de tournage et des studios d'enregistrement : ce sont le frère et la soeur de Charlotte et Lucien "Lulu" Gainsbourg : Natacha et Paul.

Les deux aînés de Serge Gainsbourg sont nés en 1964 et 1967. A l'époque, l'interprète de La Javanaise comptait fleurette avec Françoise-Antoinette Pancrazzi, dite Béatrice, sa deuxième épouse. Les amoureux s'étaient mariés en 1964 dans le 8e arrondissement de Paris mais leur relation a changé à la suite de la cérémonie, notamment à cause d'une certaine jalousie excessive. "Avant le mariage, on avait vécu à la colle et tout baignait, expliquait le chanteur. Après, les choses ont commencé à virer au vinaigre : elle n'acceptait pas ce métier de rencontres, même d'innocentes gamines comme France Gall. En revenant de la mairie, je reçois un coup de fil d'une petite fanatique. Je n'avais rien fait de mal ! Elle se met en fureur et j'ai senti que c'était comme si j'avais des menottes..."

Leur mère exigeait que Serge leur verse une fortune

Béatrice avait notamment pris l'avion pour gifler Dalida, en 1963, alors que celle-ci tournait dans L'homme de Hong Kong avec Serge Gainsbourg. Pourtant ravi à la naissance de ses deux premiers enfants, le chanteur a fini par s'éloigner d'eux, quitte à ne pas vraiment les élever. Avec Jane Birkin, il a eu Charlotte en 1971 et, avec Bambou, Lucien en 1986. Or, il n'était pas à l'aise à l'idée de "mélanger ses différentes familles". "Il disait : 'Ils viendront plus tard'. Moi, j'ai essayé de les faire venir, mais ça s'est mal passé, s'est souvenue Jane auprès de Paris Match. Leur mère exigeait que Serge leur verse une fortune pour les voir. Le divorce imposait sa présence. Ça me semblait tellement curieux comme situation."

Aujourd'hui, Natacha et Paul Gainsbourg restent de parfaits anonymes. Absents des réseaux sociaux, ils ne semblent avoir aucun lien avec les autres membres de la famille. On sait simplement que le cadet, 54 ans, est un grand amateur de voitures vintage et qu'il en possède une que son père lui a légué...

