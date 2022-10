Serge Gainsbourg : Sa première épouse, qui lui avait inspiré le titre "Elisa", est morte

On sait que Serge Gainsbourg était un homme à femmes. Qu'il a vécu de nombreuses relations vives, passionnées, folles, que ce soit avec Bambou, avec Jane Birkin ou Brigitte Bardot. Mais il y a une personne qui a partagé sa vie de manière plutôt discrète, c'est sa première épouse Élisabeth Levitsky, dite Lise. Malheureusement, cette dernière est décédée au début du mois d'octobre 2022, nous apprend aujourd'hui le journal Ouest France. Elle est morte dans une maison de retraite située à Quillio. Âgée de 96 ans, elle avait effectivement passé les dernières années de sa vie en Côtes-d'Armor. C'était elle qui avait inspiré le fameux titre Elisa.

Élisabeth Levitsky était née le 5 mars 1926 à Pau. Elle s'était mise en couple avec Serge Gainsbourg en 1947, quand cette fille d'aristocrates russes immigrés avait 21 ans. Leurs chemins s'étaient croisés pour la première fois à l'Académie de Montmartre et ils étaient tombés amoureux, liés par leurs origines communes et par la passion qu'ils nourrissaient tous deux pour la peinture. Mariés en novembre 1951, les tourtereaux avaient finalement divorcé 6 ans plus tard, mais ils étaient parvenus à rester en bons termes. Lise a été la confidente et amie de l'artiste jusqu'à sa mort, en 1991. Voilà qu'ils doivent trinquer, ensemble, là-haut, en souvenir du bon vieux temps.

Cette idylle, Elisabeth Levitsky l'avait racontée dans un livre paru en 2010, intitulé Lise et Lulu, écrit par l'auteur Bertrand Dicale. Remariée avec Jean-Marie Grandjouan, elle avait toujours conservé Serge dans son coeur... et pas seulement. "Elle avait gardé des dessins de Serge Gainsbourg, rappelle Thibaut Guignard, le maire de Plouec-L'Hermitage, comme le souligne Ouest France. Ceux-ci lui ont été dérobés lors d'un cambriolage. Cela l'a privé d'une rente certaine et elle vécut très modestement les dernières années de sa vie." Depuis 2016, Elisabeth Levitsky résidait dans une maison de retraite. Elle avait logé, jusqu'à cette année-là, dans une petite ferme au sud de Saint-Brieux, à l'Hermitage-Lorge.