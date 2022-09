Serge Hazanavicius : Sa fille Mitty est le sosie troublant de sa célèbre maman, photos à l'appui

Serge Hazanavicius, qui fête ses 59 ans ce dimanche 11 septembre, est un acteur confirmé qui a joué dans d'innombrables films et crevé l'écran à plusieurs reprises comme dans Il y a longtemps que je t'aime aux côtés de Kristin Scott Thomas et Elsa Zylberstein. Il a également obtenu des rôles dans certains grands films à succès comme OSS 117 : Rio ne répond plus ou The Artist, deux longs-métrages portés par l'acteur Jean Dujardin, mais surtout réalisés par son frère aîné : Michel Hazanavicius.

S'il est souvent associé à son frère, il l'est souvent également à ses anciennes histoires d'amour, comme celle qu'il a vécue dans les années 1990 avec l'actrice Julie Mauduech. De leur relation est d'ailleurs née une fille, en 1999, prénommée Raïka. Mais il a surtout fait parler de lui pour son ancienne romance avec une célèbre actrice et humoriste française : Axelle Lafont. Ensemble, ils sont devenus parents d'une fille nommée Mitty, et aujourd'hui âgée de 16 ans.

Une jeune actrice "très talentueuse"

Une adorable jeune fille, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman, comme on pouvait le constater lors de leur apparition ensemble à l'avant-première du film MILF au cinéma Gaumont-Opéra à Paris, le 17 avril 2018. L'actrice de 52 ans avait notamment été photographiée en train de faire un bisou très affectueux à sa petite princesse. Cette dernière était venue participer à cet événement tout simplement parce qu'elle joue dans ce long-métrage aux côtés de sa mère, qui a également écrit et réalisé cette oeuvre avec l'aide de la compagne de Clovis Cornillac : Lilou Fogli.

"Il se trouve que j'ai une petite fille qui baigne là-dedans, qui adore ça. Donc plutôt que de la voir courir les castings, ce qui me stresse au plus haut point, comme elle en a très envie, qu'elle est en demande et qu'elle est très talentueuse, je la fais jouer dans mes propres trucs", expliquait Axelle Lafont dans une interview pour Purepeople. À noter que Mitty joue également dans la série Addict, là aussi écrite et réalisée par sa mère. Bien qu'elle soit également douée pour chanter, une carrière au cinéma semble donc se dessiner pour la jeune fille, qui ressemble également beaucoup à son papa. Peut-être jouira-t-elle d'une carrière aussi brillante que la sienne ? C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter !