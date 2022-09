Diaporama : Serge Hazanavicius : Sa fille Mitty est le sosie troublant de sa célèbre maman, photos à l'appui

Catherine Molinaro, Victor Meutelet et Mitty Hazanavicius - After-party du film "MILF" au Buddha-Bar à Paris, France, le 17 avril 2018. Evènement organisé par Five Eyes Production. © CVS/Bestimage

7 / 13

Serge Hazanavicius - After party du film "Andy" au Buddha-Bar à Paris le 4 septembre 2019. Un évènement organisé par Five Eyes production. © Rachid Bellak/Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique)