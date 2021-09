Seth Rogen sans barbe ni cheveux : l'acteur est méconnaissable !

Certains artistes font parfois l'évènement quand ils postent quelque chose sur les réseaux sociaux et Seth Rogen fait clairement partie de ceux-là ! L'acteur canadien de 39 ans est devenu un expert pour attiser la curiosité des gens sur Instagram ou Twitter. Suivi par des millions d'abonnés, le grand copain de James Franco et Jonah Hill n'hésite pas à partager ses derniers hobbies, comme sa nouvelle passion pour la poterie et il publie régulièrement les nombreux vases qu'il confectionne, au grand plaisir de ses fans. Mais ce jeudi 2 septembre, c'est une toute autre photo qu'a publié le compagnon de Lauren Miller sur Instagram.

Seth Rogen, connu pour avoir eu une chevelure épaisse et une barbe fournie tout au long de sa carrière, a publié un selfie très rapproché de son nouveau look et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien changé ! Lunettes sur le nez, le comparse de Zac Efron apparaît méconnaissable avec une barbe taillée très courte et une coupe de cheveux largement raccourcie. Toujours plein d'humour, le comédien ajoute en commentaire de son selfie : "Nouvelle coupe, même regard de braise", en référence à son attitude et son regard plein d'intensité sur le cliché.